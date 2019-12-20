На Новых Домах сбили пешехода

Пострадавшая от госпитализации отказалась.
Авария произошла 19 декабря около 18:30 на перекрестке Жасминового бульвара с Садовопарковой улице.
В полицию поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Daewoo допустил наезд на пешехода.
От оформления ДТП и от госпитализации 27-летняя женщина отказалась.
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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