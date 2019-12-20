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20.12.2019  09:27   

На Новых Домах сбили пешехода

Пострадавшая от госпитализации отказалась.


// Facebook

Авария произошла 19 декабря около 18:30 на перекрестке Жасминового бульвара с Садовопарковой улице.

В полицию поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Daewoo допустил наезд на пешехода.

От оформления ДТП и от госпитализации 27-летняя женщина отказалась.

Тэги:  дтп, харьков
 
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