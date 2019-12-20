На Новых Домах сбили пешехода

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 20 декабря Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 20 декабря Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.