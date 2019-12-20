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20.12.2019  09:56   

Volkswagen решил протаранить забор на Московском проспекте

Авария произошла 20 декабря около восьми часов утра на перекрестке улицы Морозова и Московского проспекта


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen, нарушив правила дорожного движения, а именно п 12.1 ПДД Украины, совершил наезд на препятствие.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Volkswagen" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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