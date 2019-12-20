20.12.2019 10:08

Ночной перевертыш на Гагаргина: на помощь звали спасателей

Около трех часов ночи 20 декабря патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Гагарина, 43/2.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.

От удара автомобиль перевернулся.



В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Daewoo.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.