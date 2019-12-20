Ночной перевертыш на Гагаргина: на помощь звали спасателей

Около трех часов ночи 20 декабря патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Гагарина, 43/2.
По предварительной информации водитель автомобиля Daewoo не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.
От удара автомобиль перевернулся.
В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира автомобиля Daewoo.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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