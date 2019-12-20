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20.12.2019  10:20   

Под Харьковом – два смертельных случая на железной дороге за сутки

Поезда сбили насмерть двух мужчин.


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Аварии произошли 19 декабря после семи часов вечера в Харьковском и Валковском районах области.

Так, около 19:10 на железнодорожном переезде Просторное в пгт Старый Мерчик поезд сообщением «Санкт-Петербург – Харьков» смертельно травмировал неизвестного мужчину в возрасте около 25-35 лет. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Валковского отдела полиции и следователи СУ ГУНП в Харьковской области. По словам машиниста полицейские выяснили, что мужчина стоял на путях лицом к поезду. Экстренное торможение результата не дало, человек погиб на месте. Движение поездов прекращалось на 5 часов. Личность погибшего устанавливается.

В тот же день около 19:26 в поселке Хорошево на железнодорожной станции «Жихор» локомотив, двигаясь со станции «Основа» в город Харьков, совершил наезд на мужчину, который находился на рельсах. Для установления обстоятельств происшествия по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа Харьковского отдела полиции и работники следственного управления. По словам машиниста, он увидел человека на путях и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина погиб на месте. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 56-летний житель поселка Хорошево. Задержка движения поездов составила 3 часа 20 минут.

Информация об указанных фактах внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Все обстоятельства событий устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, смерть, харьков
 
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