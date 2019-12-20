Таможенника обвиняют в причинении полумиллионного ущерба государству

Сообщено о подозрении служащему таможни, действия которого нанесли государству ущерб на сумму 540 тыс. Грн
Установлено, что главный государственный инспектор одного из отделов Харьковской таможни, поспособствовав в неуплате предприятием ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, совершил растаможка оборудования по заведомо неправильным кодом классификации товара.
В результате действий указанного лица государству нанесен ущерб на сумму 540 тыс. грн, что является тяжкими последствиями.
19 декабря 2019 проведены обыски, в результате которых изъяты документы, свидетельствующие о совершении служащим уголовного преступления.
Территориальным управлением ГБР в м. Полтава под оперативным сопровождением ГУВБ ДФС Украины и процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении должностному лицу, своими действиями нанес государству ущерб на сумму 540 тыс. грн (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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