20.12.2019 11:02

Таможенника обвиняют в причинении полумиллионного ущерба государству

Сообщено о подозрении служащему таможни, действия которого нанесли государству ущерб на сумму 540 тыс. Грн



//khar.gp.gov.ua

Установлено, что главный государственный инспектор одного из отделов Харьковской таможни, поспособствовав в неуплате предприятием ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, совершил растаможка оборудования по заведомо неправильным кодом классификации товара.



В результате действий указанного лица государству нанесен ущерб на сумму 540 тыс. грн, что является тяжкими последствиями.



19 декабря 2019 проведены обыски, в результате которых изъяты документы, свидетельствующие о совершении служащим уголовного преступления.



Территориальным управлением ГБР в м. Полтава под оперативным сопровождением ГУВБ ДФС Украины и процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении должностному лицу, своими действиями нанес государству ущерб на сумму 540 тыс. грн (ч. 2 ст. 364 УК Украины).



Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.