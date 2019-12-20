Главная Новости Криминал и происшествия Таможенника обвиняют в причинении полумиллионного ущерба государству
20.12.2019  11:02   

Таможенника обвиняют в причинении полумиллионного ущерба государству

Сообщено о подозрении служащему таможни, действия которого нанесли государству ущерб на сумму 540 тыс. Грн


//khar.gp.gov.ua

Установлено, что главный государственный инспектор одного из отделов Харьковской таможни, поспособствовав в неуплате предприятием ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость, совершил растаможка оборудования по заведомо неправильным кодом классификации товара.

В результате действий указанного лица государству нанесен ущерб на сумму 540 тыс. грн, что является тяжкими последствиями.

19 декабря 2019 проведены обыски, в результате которых изъяты документы, свидетельствующие о совершении служащим уголовного преступления.

Территориальным управлением ГБР в м. Полтава под оперативным сопровождением ГУВБ ДФС Украины и процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении должностному лицу, своими действиями нанес государству ущерб на сумму 540 тыс. грн (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
19.12 Криминал и происшествия Прокуратура добилась возвращения государству земли стоимостью более шести с половиной миллиона гривен 11.12 Криминал и происшествия Зарыбленный пруд обязали вернуть государству 09.12 Криминал и происшествия В суд направлено обвинительное заключение в отношении трех мошенников, которые с помощью нотариуса незаконно завладели квартирой умершей
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 