В Харькове «Под венец» невеста пошла с криминальным приданым (ФОТО)

В Качановской исправительной колонии (№54) состоялась регистрация брака осужденной, которой после свадьбы останется еще сидеть большую половину срока.
18 декабря 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» был зарегистрирован брак осужденной.
Женщина находится в учреждении с 2016 года. Срок наказания истекает в 2025 году.
Год назад она познакомилась с будущим женихом, и вот состоялась свадьба. С начала года это уже третья свадьба в учреждении.
Представительница Слободского отдела ЗАГСа в торжественной обстановке зарегистрировала брак и выдала свидетельство о браке. Молодожены получили множество теплых поздравлений, установок и добрых пожеланий,
Администрацией учреждения молодой семье было предоставлено внеочередное длительное свидание, чтобы они отпраздновали этот значительный день своей жизни.
«Восстановление и создание социальных связей способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни», - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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