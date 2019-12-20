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20.12.2019  12:21   

В Харькове «Под венец» невеста пошла с криминальным приданым (ФОТО)

В Качановской исправительной колонии (№54) состоялась регистрация брака осужденной, которой после свадьбы останется еще сидеть большую половину срока.


://facebook.com/khadptspress

18 декабря 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» был зарегистрирован брак осужденной.

Женщина находится в учреждении с 2016 года. Срок наказания истекает в 2025 году. 

Год назад она познакомилась с будущим женихом, и вот состоялась свадьба. С начала года это уже третья свадьба в учреждении.

Представительница Слободского отдела ЗАГСа в торжественной обстановке зарегистрировала брак и выдала свидетельство о браке. Молодожены получили множество теплых поздравлений, установок и добрых пожеланий,

Администрацией учреждения молодой семье было предоставлено внеочередное длительное свидание, чтобы они отпраздновали этот значительный день своей жизни.

«Восстановление и создание социальных связей способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни», - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  свадьба, качановка, харьков, криминал, осужденная
 
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