20.12.2019 13:23

Премьер Министр поручил полиции до 16 часов прекратить работу игорных заведений (ВИДЕО, ПОСТАНОВЛЕНИЕ)

Министр внутренних дел провел селекторное совещание, во время которой выступил с требованием к Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабинета министров прекратить функционирование игорных заведений в Украине.



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«В Украине работает только три оператора государственных лотерей. Однако это не мешает десяткам сотен заведений по всей стране осуществлять игорную деятельность, запрещенную законом, прикрываясь лотереями. Как это работает? Эти учреждения заключают с операторами гослотерей договоры на распространение. Прикрываются этими договорами, однако на территории заведения устанавливают «игровые автоматы», которые запрещены законом. Мы эти схемы прекращаем », - сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

"Постановление Кабинета министров уже опубликована и вступила в силу. Она заключается в следующем - отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер ", - сказал министр внутренних дел.

Этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральни заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений ", - добавил он.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит отметил, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса , которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн. гривен.

"Сегодня ночью специалисты ДВР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес ", - отметил Околит.

Как сообщал УНН , Премьер-министр Алексей Гончарук на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, дал поручение Национальной полиции сегодня начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственной фискальной службе - организовать проверки их лицензий.

На сайте Кабинета министров Украины опубликовано распоряжение от 20 декабря 2019 № 1325-р "О противодействии игорному бизнесу".