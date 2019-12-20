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20.12.2019  15:31   

На улице нашли избитую женщину, которая позже умерла в больнице

Полиция задержала злоумышленника, который до смерти забил свою сожительницу.


// Facebook

36-летнюю женщину в бессознательном состоянии обнаружили 14 декабря у дома по улице Мира. На следующий день потерпевшая скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Оперативники Индустриального отдела полиции установили личность и задержали злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался 34-летний харьковчанин, сожитель умершей.

Как установили правоохранители, в квартире между супругами произошел конфликт и мужчина руками и ногами избил женщину. Пострадавшая вышла на улицу, где ее нашли прохожие.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, харьков, полиция, избиение
 
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