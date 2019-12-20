На улице нашли избитую женщину, которая позже умерла в больнице

Полиция задержала злоумышленника, который до смерти забил свою сожительницу.
36-летнюю женщину в бессознательном состоянии обнаружили 14 декабря у дома по улице Мира. На следующий день потерпевшая скончалась в больнице, не приходя в сознание.
Оперативники Индустриального отдела полиции установили личность и задержали злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался 34-летний харьковчанин, сожитель умершей.
Как установили правоохранители, в квартире между супругами произошел конфликт и мужчина руками и ногами избил женщину. Пострадавшая вышла на улицу, где ее нашли прохожие.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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