Харьковские пограничники «не повелись» на мимикрию в документах пассажиров поезда

Россиянина с поддельным украинским и узбечку с фальшивым молдавским паспортами задержаны на границе.
Во время погранично-таможенного оформления поезда «Москва - Кривой Рог» пограничники Харьковского отряда обратили внимание на мужчину, который предоставил для проверки паспортов документ гражданина Украины.
Во время проверки эксперты по проверке документов установили, что он поддельный.
Впоследствии правоохранители выяснили, что 31-летний мужчина, выдававший себя за гражданина Украины, на самом деле является россиянином. Он признался, что пошел на такую хитрость, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины.
По словам россиянина, поддельный документ он якобы приобрел через один из сайтов объявлений в сети Интернет, заплатив за него 500 долларов США. За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности и на три года запретили ему въезд в Украину.
Кроме того, в Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Аномально теплые для декабря выходные начнут новый цикл дождливой погоды.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажн.:
давл.:
ветер: