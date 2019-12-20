20.12.2019 16:56

Харьковские пограничники «не повелись» на мимикрию в документах пассажиров поезда

Россиянина с поддельным украинским и узбечку с фальшивым молдавским паспортами задержаны на границе.



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Во время погранично-таможенного оформления поезда «Москва - Кривой Рог» пограничники Харьковского отряда обратили внимание на мужчину, который предоставил для проверки паспортов документ гражданина Украины.

Во время проверки эксперты по проверке документов установили, что он поддельный.

Впоследствии правоохранители выяснили, что 31-летний мужчина, выдававший себя за гражданина Украины, на самом деле является россиянином. Он признался, что пошел на такую ​​хитрость, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины.

По словам россиянина, поддельный документ он якобы приобрел через один из сайтов объявлений в сети Интернет, заплатив за него 500 долларов США. За попытку незаконного пересечения границы пограничники привлекли иностранца к административной ответственности и на три года запретили ему въезд в Украину.

Кроме того, в Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».