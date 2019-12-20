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20.12.2019  17:32   

Двое подростков-убийц проведут 7 лет за решеткой

Двух несовершеннолетних приговорили к лишению свободы на 7 лет за нанесение тяжких телесных повреждений, совершенных группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего.


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Досудебное расследование установило, что в июле 2017 двое подростков употребляли алкогольные напитки в одном из парков Харькова. Между ними и случайным прохожим возник спор, который перерос в физическую расправу. Подростки избили прохожего, который умер от побоев.

Приговором Московского районного суда Харькова несовершеннолетние злоумышленники признаны виновными по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Им назначено наказание - лишение свободы на 7 лет.

Пока приговор суда не вступил в силу.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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