Двое подростков-убийц проведут 7 лет за решеткой

Двух несовершеннолетних приговорили к лишению свободы на 7 лет за нанесение тяжких телесных повреждений, совершенных группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего.
Досудебное расследование установило, что в июле 2017 двое подростков употребляли алкогольные напитки в одном из парков Харькова. Между ними и случайным прохожим возник спор, который перерос в физическую расправу. Подростки избили прохожего, который умер от побоев.
Приговором Московского районного суда Харькова несовершеннолетние злоумышленники признаны виновными по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Им назначено наказание - лишение свободы на 7 лет.
Пока приговор суда не вступил в силу.
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