20.12.2019 18:51

Осторожно - мошенники: харьковчанина пытались развести аферисты (ВИДЕО)

На охоте - липовые представители банка.



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Историю о телефонных мошенниках, которые пытались его облапошить рассказал мужчина в сорцсети.

История такая: жене позвонили с УкрСиббанка, сказали как обычно, что ваша карта заблокирована, представились службой безопасности и тд,

Жена сказала, что муж чуть позже вам перезвонит, так как карта его и положила трубку. Я позвонил со скрытого номера обратите на это внимание и Карты у меня нет вообще никакой.

Что из этого всего подучилось - на видео.