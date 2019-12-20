Осторожно - мошенники: харьковчанина пытались развести аферисты (ВИДЕО)

На охоте - липовые представители банка.
Историю о телефонных мошенниках, которые пытались его облапошить рассказал мужчина в сорцсети.
История такая: жене позвонили с УкрСиббанка, сказали как обычно, что ваша карта заблокирована, представились службой безопасности и тд,
Жена сказала, что муж чуть позже вам перезвонит, так как карта его и положила трубку. Я позвонил со скрытого номера обратите на это внимание и Карты у меня нет вообще никакой.
Что из этого всего подучилось - на видео.
Запомните или запишите все идеи, которые придут вам в голову – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
Аномально теплые для декабря выходные начнут новый цикл дождливой погоды.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
влажн.:
давл.:
ветер: