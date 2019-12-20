Главная Новости Криминал и происшествия Осторожно - мошенники: харьковчанина пытались развести аферисты (ВИДЕО)
20.12.2019  18:51   

Осторожно - мошенники: харьковчанина пытались развести аферисты (ВИДЕО)

На охоте - липовые представители банка.


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Историю о телефонных  мошенниках, которые пытались его облапошить  рассказал мужчина в сорцсети.

История такая: жене позвонили с УкрСиббанка, сказали как обычно, что ваша карта заблокирована, представились службой безопасности и тд,

Жена сказала, что муж чуть позже вам перезвонит, так как карта его и положила трубку. Я позвонил со скрытого номера обратите на это внимание и Карты у меня нет вообще никакой.

Что из этого всего подучилось - на видео. 

 

Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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