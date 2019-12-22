Главная Новости Криминал и происшествия Контрабандная красная икра не попалдет на новогодние столы (ФОТО)
22.12.2019  11:39   

Контрабандная красная икра не попалдет на новогодние столы (ФОТО)

В ночь на субботу харьковские пограничники обнаружили крупную партию контрабандной красной икры.


// ГПСУ

Пограничный наряд задержал возле населенного пункта Борисовка трех мужчин без документов. Неподалеку от места задержания охранники граинцы обнаружили мостик из деревянных поддонов, который нарушители проложили для незаконного перемещения товаров через контрольно-следовую полосу. Рядом с переправой лежали этикетки от красной икры.

Во время поисковых мероприятий обнаружили и саму икру. Рыбный продукт сомнительного качества и сомнительного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес найденного икры составила 660 кг.

На трех задержанных граждан Украины, жителей приграничья, оформили админпротоколы. Продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения.

Источник:   ГУ ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков, икра
 
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