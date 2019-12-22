Главная Новости Криминал и происшествия Шестилетний ребенок пострадал в аварии на ХТЗ (ФОТО)
22.12.2019  13:34   

Шестилетний ребенок пострадал в аварии на ХТЗ (ФОТО)

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.


// Facebook

Авария на перекрестке улицы Библика и Индустриального проспекта произошла 21 декабря около 12:00.

В результате столкновения автомобиля «ГАЗ-24» с транспортным средством «Nissan» телесные повреждения получила 6-летняя пассажирка иномарки.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Продолжается проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
20.12 Криминал и происшествия Ночной перевертыш на Гагарина: на помощь звали спасателей 20.12 Криминал и происшествия Volkswagen решил протаранить забор на Московском проспекте 20.12 Криминал и происшествия На Новых Домах сбили пешехода
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 