Шестилетний ребенок пострадал в аварии на ХТЗ (ФОТО)

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
Авария на перекрестке улицы Библика и Индустриального проспекта произошла 21 декабря около 12:00.
В результате столкновения автомобиля «ГАЗ-24» с транспортным средством «Nissan» телесные повреждения получила 6-летняя пассажирка иномарки.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Продолжается проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Серьезных планов на сегодня лучше не строить, зато звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. День подходит для любви и романтики.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
В 2019 году день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря.
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