На Павловом Поле – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла 22 декабря около 11 часов утра на перекрестке ул. Новгородская и пр. Науки.
Участниками ДТП стали автомобиль "Volkswagen", "Lexus" и автомобиль "Opel".
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля "Volkswagen".
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Серьезных планов на сегодня лучше не строить, зато звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. День подходит для любви и романтики.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
В 2019 году день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря.
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