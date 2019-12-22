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22.12.2019  14:28   

На Павловом Поле – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла 22 декабря около 11 часов утра на перекрестке ул. Новгородская и пр. Науки.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобиль "Volkswagen", "Lexus" и автомобиль "Opel".

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля "Volkswagen".

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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