Пьяный водитель сбил медика скорой, оказывавшего помощь пострадавшим в ДТП

ДТП произошло в ночь на 22 января на Клочковской.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадал сотрудник бригады экстренной медицинской помощи, который оказывал помощь пострадавшим в ДТП, которое случилось на несколько минут раньше.
22 декабря в 2:31 мин в службу «103» поступил вызов на ДТП с участием автомобилей Ford Focus и Daewoo Lanos на улице Клочковской, 190.
Прибыв на место происшествия, бригада скорой помощи оказывала помощь двум 16-летним подросткам.
Неожиданно из-за угла вылетела машина Volkswagen и врезалась в припаркованную машину Daewoo Lanos, которая, в свою очередь, сбила медицинского работника.
С многочисленными травмами троих пострадавших госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
В Центре катастроф сообщили, что водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в пресс-службе Нацполиции сообщили, что в ДТП пострадали 16-летний пассажир Daewoo и два сотрудника патрульной полиции.
Серьезных планов на сегодня лучше не строить, зато звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. День подходит для любви и романтики.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
В 2019 году день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря.
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