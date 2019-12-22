Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель сбил медика скорой, оказывавшего помощь пострадавшим в ДТП
22.12.2019  14:34   

Пьяный водитель сбил медика скорой, оказывавшего помощь пострадавшим в ДТП

ДТП произошло в ночь на 22 января на Клочковской.


// Facebook

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадал сотрудник бригады экстренной медицинской помощи, который оказывал помощь пострадавшим в ДТП, которое случилось на несколько минут раньше.

22 декабря в 2:31 мин в службу «103» поступил вызов на ДТП с участием автомобилей Ford Focus и Daewoo Lanos на улице Клочковской, 190.

Прибыв на место происшествия, бригада скорой помощи оказывала помощь двум 16-летним подросткам.

Неожиданно из-за угла вылетела машина Volkswagen и врезалась в припаркованную машину Daewoo Lanos, которая, в свою очередь, сбила медицинского работника.

С многочисленными травмами троих пострадавших госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

В Центре катастроф сообщили, что водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в пресс-службе Нацполиции сообщили, что в ДТП пострадали 16-летний пассажир Daewoo и два сотрудника патрульной полиции.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
22.12 Криминал и происшествия В полиции прокомментировали ДТП на Клочковской: пострадали патрульные (ФОТО) 22.12 Криминал и происшествия На Павловом Поле – тройное ДТП (ФОТО) 22.12 Криминал и происшествия Шестилетний ребенок пострадал в аварии на ХТЗ (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 