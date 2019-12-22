22.12.2019 14:34

Пьяный водитель сбил медика скорой, оказывавшего помощь пострадавшим в ДТП

ДТП произошло в ночь на 22 января на Клочковской.



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Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадал сотрудник бригады экстренной медицинской помощи, который оказывал помощь пострадавшим в ДТП, которое случилось на несколько минут раньше.

22 декабря в 2:31 мин в службу «103» поступил вызов на ДТП с участием автомобилей Ford Focus и Daewoo Lanos на улице Клочковской, 190.

Прибыв на место происшествия, бригада скорой помощи оказывала помощь двум 16-летним подросткам.

Неожиданно из-за угла вылетела машина Volkswagen и врезалась в припаркованную машину Daewoo Lanos, которая, в свою очередь, сбила медицинского работника.

С многочисленными травмами троих пострадавших госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

В Центре катастроф сообщили, что водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в пресс-службе Нацполиции сообщили, что в ДТП пострадали 16-летний пассажир Daewoo и два сотрудника патрульной полиции.