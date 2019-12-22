Главная Новости Криминал и происшествия В полиции прокомментировали ДТП на Клочковской: пострадали патрульные (ФОТО)
22.12.2019  14:47   

В полиции прокомментировали ДТП на Клочковской: пострадали патрульные (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.


// Нацполиция

Авария с участием автомобилей «Ford Focus», «Daewoo Lanos», «Volkswagen» и «Skoda Rapid» произошла 22 декабря в 2:30.

Травмы получил 16-летний пассажир «Daewoo Lanos», а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. В момент наезда патрульные находились возле своего припаркованного служебного автомобиля.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что в ДТП пострадал сотрудник Э(МП).

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
22.12 Криминал и происшествия Пьяный водитель сбил медика скорой, оказывавшего помощь пострадавшим в ДТП 22.12 Криминал и происшествия На Павловом Поле – тройное ДТП (ФОТО) 22.12 Криминал и происшествия Шестилетний ребенок пострадал в аварии на ХТЗ (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 