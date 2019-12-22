22.12.2019 14:47

В полиции прокомментировали ДТП на Клочковской: пострадали патрульные (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



// Нацполиция

Авария с участием автомобилей «Ford Focus», «Daewoo Lanos», «Volkswagen» и «Skoda Rapid» произошла 22 декабря в 2:30.

Травмы получил 16-летний пассажир «Daewoo Lanos», а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. В момент наезда патрульные находились возле своего припаркованного служебного автомобиля.

Пострадавшие были доставлены в больницу.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что в ДТП пострадал сотрудник Э(МП).