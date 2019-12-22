На выборы в Купянске вызывали полицию

Полиция оперативно реагирует на обращения о возможных нарушениях избирательного процесса в Харьковской области.
По состоянию на 13:00 зарегистрировано 2 сообщения в Купянском районе.
Около 8:20 на линию «102» поступил вызов о ссоре между председателем одной из комиссий и наблюдателем. Полицейские, прибывшие на место, опросили присутствующих и приняли заявление.
Около 10:35 женщина сообщила об обнаружении агитационных листовок на одном из избирательных участков. На место происшествия выехал наряд полиции. Факт незаконной агитации не нашел своего подтверждения.
Указанные сообщения зарегистрированы в Едином учете Купянского отдела полиции.
Серьезных планов на сегодня лучше не строить, зато звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. День подходит для любви и романтики.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
В 2019 году день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря.
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