22.12.2019 15:18

На выборы в Купянске вызывали полицию

Полиция оперативно реагирует на обращения о возможных нарушениях избирательного процесса в Харьковской области.



// Facebook

По состоянию на 13:00 зарегистрировано 2 сообщения в Купянском районе.



Около 8:20 на линию «102» поступил вызов о ссоре между председателем одной из комиссий и наблюдателем. Полицейские, прибывшие на место, опросили присутствующих и приняли заявление.



Около 10:35 женщина сообщила об обнаружении агитационных листовок на одном из избирательных участков. На место происшествия выехал наряд полиции. Факт незаконной агитации не нашел своего подтверждения.



Указанные сообщения зарегистрированы в Едином учете Купянского отдела полиции.