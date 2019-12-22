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22.12.2019  15:18   

На выборы в Купянске вызывали полицию

Полиция оперативно реагирует на обращения о возможных нарушениях избирательного процесса в Харьковской области.


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По состоянию на 13:00 зарегистрировано 2 сообщения в Купянском районе.

Около 8:20 на линию «102» поступил вызов о ссоре между председателем одной из комиссий и наблюдателем. Полицейские, прибывшие на место, опросили присутствующих и приняли заявление.

Около 10:35 женщина сообщила об обнаружении агитационных листовок на одном из избирательных участков. На место происшествия выехал наряд полиции. Факт незаконной агитации не нашел своего подтверждения.

Указанные сообщения зарегистрированы в Едином учете Купянского отдела полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выборы, отг, харьков, полиция
 
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