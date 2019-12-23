Главная Новости Криминал и происшествия Патрульный автомобиль попал в серьезное ДТП в Валках (ВИДЕО, ФОТО)
23.12.2019  09:05   

Патрульный автомобиль попал в серьезное ДТП в Валках (ВИДЕО, ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковской области пострадали четыре человека.


// Нацполиция

Авария произошла 22 декабря около 13:30 в городе Валки на трассе «Киев-Харьков-Довжанский».

Предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ-2106» с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся с служебным автомобилем «Mitsubishi Outlander», который двигался во встречном направлении.

Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в Валковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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