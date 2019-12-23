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23.12.2019  09:45   

В Харькове на ходу загорелся грузовик

Инцидент произошел днем в субботу.


// niann.ru

Патрулируя Московский проспект, полицейские увидели, как водитель с пассажирами пытаются самостоятельно потушить автомобиль ГАЗ-3307, который загорелся посреди дороги.

Патрульные бросились на помощь. Вместе им удалось быстро и без особых последствий потушить транспортное средство.

Тэги:  пожар, дтп, харьков
 
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