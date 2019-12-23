В Харькове на ходу загорелся грузовик

Инцидент произошел днем в субботу.
Патрулируя Московский проспект, полицейские увидели, как водитель с пассажирами пытаются самостоятельно потушить автомобиль ГАЗ-3307, который загорелся посреди дороги.
Патрульные бросились на помощь. Вместе им удалось быстро и без особых последствий потушить транспортное средство.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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