23.12.2019 10:09

В Сети появилось ВИДЕО, как автомобиль сбил патрульных, оформлявших ДТП

Трое пострадавших госпитализированы в неотложку.



// Нацполиция

Запись момента ДТП опубликована на странице Police Control Ukraine. На видео можно рассмотреть, как один из полицейских чудом успел пробежать перед движущейся машиной, а затем к нему бросается коллега.



Напомним, авария произошла на улице Клочковской, 190. В полиции заявили, что в результате столкновения четырех машин травмы получили двое правоохранителей и 16-летний парень. По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадали несовершеннолетние пассажиры и врач.





