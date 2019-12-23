Главная Новости Криминал и происшествия В Сети появилось ВИДЕО, как автомобиль сбил патрульных, оформлявших ДТП
23.12.2019  10:09   

В Сети появилось ВИДЕО, как автомобиль сбил патрульных, оформлявших ДТП

Трое пострадавших госпитализированы в неотложку.


// Нацполиция

Запись момента ДТП опубликована на странице Police Control Ukraine. На видео можно рассмотреть, как один из полицейских чудом успел пробежать перед движущейся машиной, а затем к нему бросается коллега.

Напомним, авария произошла на улице Клочковской, 190. В полиции заявили, что в результате столкновения четырех машин травмы получили двое правоохранителей и 16-летний парень. По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадали несовершеннолетние пассажиры и врач.


Тэги:  дтп, харьков
 
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