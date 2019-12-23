В Сети появилось ВИДЕО, как автомобиль сбил патрульных, оформлявших ДТП

Трое пострадавших госпитализированы в неотложку.
Запись момента ДТП опубликована на странице Police Control Ukraine. На видео можно рассмотреть, как один из полицейских чудом успел пробежать перед движущейся машиной, а затем к нему бросается коллега.
Напомним, авария произошла на улице Клочковской, 190. В полиции заявили, что в результате столкновения четырех машин травмы получили двое правоохранителей и 16-летний парень. По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, пострадали несовершеннолетние пассажиры и врач.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажн.:
давл.:
ветер: