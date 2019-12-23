Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели эвакуировали и спасли десяток человек, но к 2 помощь не успела
23.12.2019  10:59   

Спасатели эвакуировали и спасли десяток человек, но к 2 помощь не успела

На 149 вызовов отреагировали спасатели Харьковщины в течение недели.


// facebook

В течение недели, с 16 по 23 декабря подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 149 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 49 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 30 выездов для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 7 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 10 - на дежурство, 53 - другие выезды.

Благодаря оперативным действиям спасателей на пожарах удалось спасти от огня 3 человек и эвакуировать 6. Однако в результате пожаров все же погибли 2 человека и 3 получили травмы.

На месте возникновения чрезвычайных событий погибли 7 и травмированы 5 человек.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 7 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 158 боеприпасов, из которых: 57 артснарядов, 8 минометных мин, 93 гранаты.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, помощь, харьков, эвакуация
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
15.12 Криминал и происшествия На Харьковщине ежесуточно возникает в среднем 10-15 пожаров 15.12 Криминал и происшествия Сладкий сон едва не стал последним для незадачливого кулинара (ФОТО) 14.12 Общество Новобаварский район: спасатели осуществляют проверки объектов образования на предмет соблюдения правил безопасности
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 