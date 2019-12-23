Спасатели эвакуировали и спасли десяток человек, но к 2 помощь не успела

На 149 вызовов отреагировали спасатели Харьковщины в течение недели.
В течение недели, с 16 по 23 декабря подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 149 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 49 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 30 выездов для оказания помощи населению и на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, 7 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 10 - на дежурство, 53 - другие выезды.
Благодаря оперативным действиям спасателей на пожарах удалось спасти от огня 3 человек и эвакуировать 6. Однако в результате пожаров все же погибли 2 человека и 3 получили травмы.
На месте возникновения чрезвычайных событий погибли 7 и травмированы 5 человек.
Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 7 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 158 боеприпасов, из которых: 57 артснарядов, 8 минометных мин, 93 гранаты.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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