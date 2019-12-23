Главная Новости Криминал и происшествия На границе задержали контрабандистаа, пытавшегося вывезти монеты и Георгиевский крест
23.12.2019  11:21   

На границе задержали контрабандистаа, пытавшегося вывезти монеты и Георгиевский крест

В данный момент эксперты устанавливают ценность изъятого


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В Харьковской области задержали россиянина, который пытался вывезти из Украины старинные монеты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГПСУ. 

Поданным стражей границы, пассажир автомобиля Volkswagen 1965 года рождения имел при себе Георгиевский крест и несколько монет, датированных XVIII-XIX столетиями. На КПП "Гоптовка" запрещенный груз изъяли, после чего передали на экспертизу. В данный момент устанавливается ценность старинных экземпляров.

 

Фото: ГПСУ

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области пограничники разоблачили мужчину, который пытался провезти в РФ наркотики. По информации ведомства, 36-летний гражданин Украины в качестве пассажира автомобиля Renault направлялся в Россию через пункт пропуска "Гоптовка".

Во время прохождения контроля на него сработала служебная собака, натренированная на поиски "зелья". Как выяснилось, мужчина вез в личных вещах полиэтиленовый пакет, в котором были завернуты 45 граммов марихуаны. Нарушителя передали сотрудникам правоохранительных органов.

 

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  граница, отряд, харьков, вывоз, монеты
 
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