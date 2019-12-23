На границе задержали контрабандистаа, пытавшегося вывезти монеты и Георгиевский крест

В данный момент эксперты устанавливают ценность изъятого
В Харьковской области задержали россиянина, который пытался вывезти из Украины старинные монеты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГПСУ.
Поданным стражей границы, пассажир автомобиля Volkswagen 1965 года рождения имел при себе Георгиевский крест и несколько монет, датированных XVIII-XIX столетиями. На КПП "Гоптовка" запрещенный груз изъяли, после чего передали на экспертизу. В данный момент устанавливается ценность старинных экземпляров.
Фото: ГПСУ
Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области пограничники разоблачили мужчину, который пытался провезти в РФ наркотики. По информации ведомства, 36-летний гражданин Украины в качестве пассажира автомобиля Renault направлялся в Россию через пункт пропуска "Гоптовка".
Во время прохождения контроля на него сработала служебная собака, натренированная на поиски "зелья". Как выяснилось, мужчина вез в личных вещах полиэтиленовый пакет, в котором были завернуты 45 граммов марихуаны. Нарушителя передали сотрудникам правоохранительных органов.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажн.:
давл.:
ветер: