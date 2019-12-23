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23.12.2019  12:21   

Харьковские пограничники задержали почти тонну контрабандной икры (ВИДЕО)

В минувшие выходные пограничники Харьковского отряда обнаружили несколько партий икры , которую незаконно переместили из России в Украину.


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Сначала  пограничный наряд обнаружил у населенного пункта Борисовка трех мужчин без документов. 

Неподалеку от места задержания силовики обнаружили нашли мостик из деревянных поддонов, а затем и 30 пластиковых контейнеров с икрой весом 660 килограммов.
На этом поисковые мероприятия не закончились.

 И, проверив то же направление, пограничники обнаружили 220 килограммов икры в 10 таких же пластиковых контейнерах. 

Таким образом общий вес задержанной партии икры составила почти 900 килограммов.

Еще две попытки незаконного ввоза в Украину красной икры пограничники совместно с сотрудниками таможни предотвратили на Сумщине. Две партии красной икры весом по 10 кг каждая правоохранители обнаружили в пунктах контроля « Хутор Михайливский» и «Конотоп». Ее пытались незаконно переместить через границу проводник и пассажир поездов «Москва - Одесса» и «Москва - Кишинев».
Сейчас товар изъят и передан в ГФС.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  икра, контрабанда, харьков, пограничник, отряд
 
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