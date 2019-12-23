23.12.2019 12:21

Харьковские пограничники задержали почти тонну контрабандной икры (ВИДЕО)

В минувшие выходные пограничники Харьковского отряда обнаружили несколько партий икры , которую незаконно переместили из России в Украину.



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Сначала пограничный наряд обнаружил у населенного пункта Борисовка трех мужчин без документов.

Неподалеку от места задержания силовики обнаружили нашли мостик из деревянных поддонов, а затем и 30 пластиковых контейнеров с икрой весом 660 килограммов.

На этом поисковые мероприятия не закончились.

И, проверив то же направление, пограничники обнаружили 220 килограммов икры в 10 таких же пластиковых контейнерах.

Таким образом общий вес задержанной партии икры составила почти 900 килограммов.

Еще две попытки незаконного ввоза в Украину красной икры пограничники совместно с сотрудниками таможни предотвратили на Сумщине. Две партии красной икры весом по 10 кг каждая правоохранители обнаружили в пунктах контроля « Хутор Михайливский» и «Конотоп». Ее пытались незаконно переместить через границу проводник и пассажир поездов «Москва - Одесса» и «Москва - Кишинев».

Сейчас товар изъят и передан в ГФС.