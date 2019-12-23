Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП на повороте: погиб мотоциклист (ФОТО)
23.12.2019  12:49   

Смертельное ДТП на повороте: погиб мотоциклист (ФОТО)

Авария произошла под Харьковом.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 22 декабря 2019 года около полудня на перекрестке улиц Европейская и Суходольская в Изюме.
 
Водитель мотоцикла «Matador», 59-летний местный житель, совершал поворот налево на второстепенную дорогу. Он не пропустил автомобиль ВАЗ, который ехал навстречу, и допустил с ним столкновение.
 
С травмами водителя мотоцикла госпитализировали в Изюмскую больницу, где он умер.
 
32-летнего водителя легковушки обследовали на состояние алкогольного опьянения в приемном отделении местной больницы. Как выяснилось, он был трезв.
 
Следователм открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков, смерть
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
23.12 Криминал и происшествия В Сети появилось ВИДЕО, как автомобиль сбил патрульных, оформлявших ДТП 23.12 Криминал и происшествия В Харькове на ходу загорелся грузовик 23.12 Криминал и происшествия Патрульный автомобиль попал в серьезное ДТП в Валках (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 