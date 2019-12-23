23.12.2019 12:49

Смертельное ДТП на повороте: погиб мотоциклист (ФОТО)

Авария произошла под Харьковом.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 22 декабря 2019 года около полудня на перекрестке улиц Европейская и Суходольская в Изюме.

Водитель мотоцикла «Matador», 59-летний местный житель, совершал поворот налево на второстепенную дорогу. Он не пропустил автомобиль ВАЗ, который ехал навстречу, и допустил с ним столкновение.

С травмами водителя мотоцикла госпитализировали в Изюмскую больницу, где он умер.

32-летнего водителя легковушки обследовали на состояние алкогольного опьянения в приемном отделении местной больницы. Как выяснилось, он был трезв.

Следователм открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.