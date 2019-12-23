Главная Новости Криминал и происшествия «Черная» бухгалтерия и «серый» импорт - на Харьковщине разоблачили масштабный сбыт нелегального товара (ВИДЕО)
23.12.2019  17:57   

«Черная» бухгалтерия и «серый» импорт - на Харьковщине разоблачили масштабный сбыт нелегального товара (ВИДЕО)

Во время обысков на ТЦ « Барабашово» и других объектах обнаружили и изъяли десятки тонн товаров , «черную» бухгалтерию, немалые суммы в гривнах и долларах США.


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Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)», оперативное сопровождение которых осуществляют представители оперативно-розыскного управления  Восточнуого регионального управлиння Государственной пограничной службы Украины.
В ходе производства установлено, что в Харькове отдельными лицами организовано схему доставки из Украины в РФ вне таможенного контроля крупных партий товаров и грузов. 

Кроме этого, согласно схеме, часть товаров брендовых производителей поступала в Украину из-за границы по так называемой «серой схеме» с уклонением от уплаты налогов. В дальнейшем, такие товары реализовывались на торговых площадках Украины или, опять же, перемещались в РФ вне таможенного контроля. Таким образом, причастны лица, осуществляя свои незаконные сделки, уклонялись от уплаты в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.
Межведомственная группа сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, оперативного и следственного состава Главного Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины (г. Киев) с привлечением военнослужащих 10 мобильного пограничного отряда оперативного реагирования «Дозор» осуществила ряд санкционированных обысков на территории складских помещений ТЦ «Барабашово », офисов, а также отдельных жилых и складских помещений в Харькове. 

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 60 тонн товаров народного потребления на общую сумму 117 000 000 гривен, «черную» бухгалтерию, средства в рублях и долларах США, эквивалент которых около пары миллионов гривен, другие доказательства, касающиеся этого уголовного дела.
Мероприятия продолжаются.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  контрабанда, рынок, харьков, пограничники
 
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