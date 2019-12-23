Главная Новости Криминал и происшествия Копы сообщили о закрытии всех игорных заведений
23.12.2019  19:32   

Копы сообщили о закрытии всех игорных заведений

Если какое работает, требуют сообщать им.


hk.npu.gov.ua

Как сообщили в следственном управлении ГУНП в Харьковской области, сегодня, благодаря принятым мерам ни одно игорное заведение в городе и области не работает. 

Если граждане имеют информация о том, что какой-то об "объект продолжает осуществлять незаконную деятельность, просьба срочно сообщать ее по спецлинии полиции 102.

Тэги:  закрыты игорные заведения, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 