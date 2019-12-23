23.12.2019 19:32

Копы сообщили о закрытии всех игорных заведений

Если какое работает, требуют сообщать им.



hk.npu.gov.ua

Как сообщили в следственном управлении ГУНП в Харьковской области, сегодня, благодаря принятым мерам ни одно игорное заведение в городе и области не работает.

Если граждане имеют информация о том, что какой-то об "объект продолжает осуществлять незаконную деятельность, просьба срочно сообщать ее по спецлинии полиции 102.