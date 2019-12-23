Копы сообщили о закрытии всех игорных заведений

Если какое работает, требуют сообщать им.
Как сообщили в следственном управлении ГУНП в Харьковской области, сегодня, благодаря принятым мерам ни одно игорное заведение в городе и области не работает.
Если граждане имеют информация о том, что какой-то об "объект продолжает осуществлять незаконную деятельность, просьба срочно сообщать ее по спецлинии полиции 102.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажн.:
давл.:
ветер: