ЧП: на Новых Домах взорвался трансформатор

Об инциденте сообщают очевидцы, выставив видео в соцсети.
Пользователи соцсети сообщают об инйиденте на улице Танкопия, 6.
Здесь взорвался трансформатор на силовой электростанции. Горит масло.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, через день-другой от нее не останется и следа, так что сегодня потратьте время с пользой, на самое важное.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажн.:
давл.:
ветер: