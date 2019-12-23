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23.12.2019  18:50   

ЧП: на Новых Домах взорвался трансформатор

Об инциденте сообщают очевидцы, выставив видео в соцсети.


//t.me

Пользователи соцсети сообщают об инйиденте на улице Танкопия, 6.

Здесь взорвался трансформатор на силовой электростанции. Горит масло.

Тэги:  пожар, взрыв, харьков, чугуев
 
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