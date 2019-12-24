24.12.2019 08:21

Дворник нашел гранату по дворе многоэтажки (ФОТО)

Инцидент произошел на Павловом Поле.



// Нацполиция

23 декабря около 14:00 в Шевченковский отдела полиции поступило сообщение от 33-летнего мужчины, местного дворника. Он рассказал, что во дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Науки в дереве обнаружил предмет, похожий на гранату.



На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и патрульные полицейские.

Боеприпас оказался без запала. Он извлечен и направлен на экспертизу.



Следователем Шевченковского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



