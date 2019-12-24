Дворник нашел гранату по дворе многоэтажки (ФОТО)

Инцидент произошел на Павловом Поле.
23 декабря около 14:00 в Шевченковский отдела полиции поступило сообщение от 33-летнего мужчины, местного дворника. Он рассказал, что во дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Науки в дереве обнаружил предмет, похожий на гранату.
На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и патрульные полицейские.
Боеприпас оказался без запала. Он извлечен и направлен на экспертизу.
Следователем Шевченковского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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