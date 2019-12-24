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24.12.2019  10:31   

Напротив суда насмерть сбили пешехода

Авария произошла в пгт Карачевка.


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Как сообщили в оперативной сводке за сутки, 23 декабря в 20:40 напротив Харьковского районного суда 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2109» совершил наезд на пешехода.

От полученных повреждений пострадавший погиб на месте происшествия.

Тэги:  дтп, харьков
 
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