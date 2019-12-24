Напротив суда насмерть сбили пешехода

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 24 декабря Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 24 декабря На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.