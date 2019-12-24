Напротив суда насмерть сбили пешехода

Авария произошла в пгт Карачевка.
Как сообщили в оперативной сводке за сутки, 23 декабря в 20:40 напротив Харьковского районного суда 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2109» совершил наезд на пешехода.
От полученных повреждений пострадавший погиб на месте происшествия.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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