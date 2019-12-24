24.12.2019 12:50

Триллер в Немышлянском: в схватке с преступником ранен полицейский

Правоохранитель освободил заложницу и задержал злоумышленника.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции происшествие произошло сегодня, 24 декабря 2019 года, около 09:30 в Немышлянском районе Харькова.

Утром жительница микрорайона возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница.

Эту ситуацию увидели случайные прохожие и сообщили информацию по спецлинии «102». На место срочно отправилось руководство Немышлянская отдела полиции и следственно-оперативная группа.

В ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие.

Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил вору закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на вора, но тот успел ударить его ножом.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, полицейского госпитализировали в больницу, сейчас его оперируют медики.

Глава областного главка посетил раненого полицейского, проконтролировал, чтобы он был обеспечен всеми необходимыми лекарствами для скорейшего выздоровления.

Злоумышленник задержан, сейчас с ним работают следователи.

Событие квалифицировано ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.