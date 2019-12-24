24.12.2019 13:19

Забил женщину пассатижами: кровавый финал раздела имущества

Определилась судьба убийцы и грабителя, расправившегося с любовницей.



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Купянский горрайонный суд Харьковской области, благодаря принципиальной позиции стороны обвинения, признал виновным 53-летнего жителя Изюма в разбое, совмещенном с причинением тяжких телесных повреждений, умышленном убийстве из корыстных побуждений, тайном похищении чужого имущества, совершенном повторно и похищении официальных документов, совершенном из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, п.6 ч.2 ст.115, ч.1,2 ст.185, ч.1 ст.357 УК Украины) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

По информации начальника Купянского отдела Изюмского местной прокуратуры Дмитрия Яциченка, в ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал себя виновным в содеянном, несмотря на полноту собранных во время досудебного расследования доказательств, исследованных в судебном заседании.

В декабря 2017 года в Изюме злоумышленник находился по месту жительства своей бывшей сожительницы.

Вместе с ней он проживал 4 года и на почве раздела имущества, которое злоумышленник оставил женщине, когда ушел от нее, нанес потерпевшей множество ударов по голове пассатижами.

Женщина скончалась от полученных телесных повреждений.

Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, злоумышленник завладел денежными средствами, золотой цепочкой, ломом золота, ноутбуком и тремя банковскими карточками, с которых в дальнейшем снял денежные средства.

Сейчас приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.