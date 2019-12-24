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24.12.2019  13:49   

Смертельное ДТП: молодой водитель погубил пешехода

Под Харьковом насмерть сбит мужчина.


glavred.info
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 23 декабря в 20:39 на Мерефянском шоссе в поселке Покотиловка.
 
27-летний водитель автомобиля ВАЗ, житель города Мерефа, совершил наезд на пешехода.
 
В результате аварии 41-летний житель села Покотиловка погиб.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, покотиловка, мерефа
 
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