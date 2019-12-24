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24.12.2019  14:19   

Освобождение заложницы: прокуратура взяла дело под контроль (ФОТО)

При попытке задержания мужчины, который взял в заложники женщину, ранен начальник угрозыска райотдела полиции.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщил начальник отдела надзора за соблюдением законов при расследовании преступлений против жизни Станислав Муратов, сегодня утром в Немышлянская районе города Харькова женщина, отведя ребенка в детский сад, возвращалась домой. У оврага на нее напал мужчина. Неизвестный приставил нож к горлу и сказал женщине, что берет ее в заложницы.
 
Свидетелями событий стали прохожие, которые, увидев это, вызвали полицию. Вместе со следственно-оперативной группой на место происшествия отправилось руководство Немышлянская отдела полиции.
 
Мужчина заявил, что немедленно хочет увидеть своего знакомого и может обменять на него заложницу. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции, чтобы освободить женщину, предложил себя в качестве обмена, на что злоумышленник согласился.
 
Сотрудник уголовного розыска, просчитывая план задержания, пытался успокоить мужчину и предложил ему зажечь. Когда злоумышленник отвлекся, чтобы поджечь сигарету, полицейский бросился на мужчину, но вор успел ударить его ножом в область шеи.
 
Сейчас пострадавший полицейский находится в больнице.
 
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Событие квалифицированно ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы
 
В производстве выполняются необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы и тому подобное. Ход расследования контролируется прокуратурой.
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  покушение, заложник, харьков
 
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