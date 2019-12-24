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24.12.2019  15:04   

Полутора тысячам харьковчан лжеминеры испортили вечер

Полиция Харькова проверила информацию о минировании 284 объектов.


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23 декабря в полицию на электронный адрес поступило сообщение о заминировании больницы, жилых домов, торговых центров, гостиниц и отделений банков, расположенных в Харькове.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления.

Работники полиции осмотрели 48 больниц, 12 жилых домов, 29 торгово-развлекательных центров и супермаркетов, 22 школы, 104 детских сада, 24 гостиницы, 45 банковских учреждений. Эвакуировали 1435 человек. Отвод транспорта не осуществлялся.

Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.

Нарушений публичной безопасности и порядка не было. За медицинской помощью никто не обращался.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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