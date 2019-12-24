Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: две легковушки не поделили дорогу (ВИДЕО)
24.12.2019  15:15   

ДТП: две легковушки не поделили дорогу (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют харьковчане в соцсети, на Окружной в районе Алексеевки - авария.

Столкнулись Жигули и Hyundai.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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