ДТП: две легковушки не поделили дорогу (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют харьковчане в соцсети, на Окружной в районе Алексеевки - авария.
Столкнулись Жигули и Hyundai.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра и до позднего вечера будет идти мелкий дождь. Местами туман.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
влажн.:
давл.:
ветер: