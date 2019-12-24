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24.12.2019  15:41   

Внимание! Вымогательство по-салтовски: кража номеров (ФОТО)

Автолюбители бьют тревогу, подозревая наркоманов.


//t.me
Как сообщают автолюбители в соцсети, на Салтовке нагло крадут номера машин, требуя за их возврат деньги.  
 
В частности, это происходит возле аптеки на Валентиновской, 38а.
 
 
 
Тэги:  воровство, вымогательство, харьков
 
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