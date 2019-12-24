Внимание! Вымогательство по-салтовски: кража номеров (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 24 декабря Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 25 декабря Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. С утра и до позднего вечера будет идти мелкий дождь. Местами туман.