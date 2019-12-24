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24.12.2019  16:19   

Копы поймали закладчика с грузом наркоты (ФОТО)

Запасливый молодой человек тащил более 80 пакетов.


hk.npu.gov.ua
Злоумышленником оказался 25-летний житель города. На счету мужчины 19 фактов преступной деятельности.
 
Сотрудники Основянского отдела полиции изъяли у подозреваемого 81 сверток с кристаллическим веществом, которое по заключению эксперта является особо опасным психотропным средством PVP.
 
По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Следствие продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, сбыт, харьков, закладчики
 
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