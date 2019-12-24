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24.12.2019  17:41   

Внимание! Розыск очевидцев ограбления дома (ФОТО)

К харьковчанам обратились за помощью в соцсети.


//t.me
В социальной сети появилось обращение за помощью харьковчан, дом которых был ограблен.
 
"Сегодня около 12-13 часов ограблен дом на ул. Краснодарской возле 18-й больницы.
 
Разбили окно, вынесли из комнаты телефон, ноут, зарядки, бижутерию и прочее по мелочи.
 
Приехали полицаи, постановили, что это дело рук нариков и уехали.
 
Возможно, кто-то что-то видел, просьба маякнуть: 0987869274"
Тэги:  розыск свидетелей, ограбление, харьков
 
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