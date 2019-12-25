25.12.2019 10:29

В ночь на католическое рождество на Пятихатках взорвали очередной банкомат

Событие произошло 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается.



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По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Следственным решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства и лица, причастные к происшествия устанавливаются.