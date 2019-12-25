Главная Новости Криминал и происшествия В ночь на католическое рождество на Пятихатках взорвали очередной банкомат
25.12.2019  10:29   

В ночь на католическое рождество на Пятихатках взорвали очередной банкомат

Событие произошло 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств устанавливается.


://hk.npu.gov.ua

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Следственным решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства и лица, причастные к происшествия устанавливаются.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  взрыв, банкомат, харьков, полиция, следствие
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
23.12 Криминал и происшествия ЧП: на Новых Домах взорвался трансформатор 17.12 Криминал и происшествия Чуть не взорвал емкости с хлором: террориста посадили на пять лет (ФОТО) 09.12 Криминал и происшествия Суд по видео допросил потерпевшего водителя такси, ставшего инвалидом по вине неадеквата
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 