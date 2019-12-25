25.12.2019 16:09

Редкие голубые харьковские ели пали жертвами вандалов

С приближением Нового года в Харькове активизировались вандалы: непоправимо повреждены три ели, причем уникальные, дорогостоящие их разновидности – голубые ели.



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Как проинформировали на коммунальном предприятии «Харьковзеленстрой», деревья росли на Нетеченской набережной. Ночью неизвестные лица сломали одно дерево. А еще два – срубили. Во всех случаях деревья придется убирать полностью, поскольку они повреждены существенно и, если и продолжат расти, то будут иметь уродливый вид. Недолго простоят срубленные ели и у тех, кто совершил акт вандализма. Как раз к Новому году иголки с них начнут сыпаться, и встречать праздник вандалам придется с облысевшими елями.



По словам заместителя директора предприятия Андрея Дроня, случившееся задокументировано соответствующим образом, коммунальщики обратились в полицию.



Так же он предупредил, что после этого случая коммунальные работники города обрабатывают ели специальным раствором, который в теплых помещениях издает крайне неприятный запах.