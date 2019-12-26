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26.12.2019  08:41   

Полиция изъяла 12 тонн спирта (ФОТО)

С 25 декабря работники полиции начали проверку объектов возможного незаконного оборота спирта, а именно складов, баз, гаражных кооперативов, «наливайки» и других заведений.


// Нацполиция

И в первій же день сотрудники следственного управления, отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции на улице Букова обнаружили гаражный бокс, в котором незаконно осуществлялся разлив спирта. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 12 тонн жидкости.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Устанавливаются лица, причастные к данному факту.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  спирт, полиция, харьков
 
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