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26.12.2019  09:12   

Харьковчанин пришел в суд с гранатой

Боеприпас изъяли, нарушителя помести ли в СИЗО.


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24 декабря представитель судебной охраны обнаружил у 63-летнего харьковчанина, который пришел на судебное заседание в Хозяйственный суд Харьковской области, предмет похожий на гранату.

По адресу выезжали руководители Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По адресу полицейские обнаружили у мужчины гранату «Ф-1» без запала.

Он пояснил, что принес гранату в помещение суда с целью проведения обучения правилам обращения с боеприпасами.

Вещественное доказательство работники полиции изъяли и направили на исследование. В ходе осмотра места проживания человека было изъято оружие, патроны и боеприпасы.

По данному факту следственным Шевченковского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, суд, харьков, полиция
 
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