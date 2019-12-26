26.12.2019 09:12

Харьковчанин пришел в суд с гранатой

Боеприпас изъяли, нарушителя помести ли в СИЗО.



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24 декабря представитель судебной охраны обнаружил у 63-летнего харьковчанина, который пришел на судебное заседание в Хозяйственный суд Харьковской области, предмет похожий на гранату.



По адресу выезжали руководители Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По адресу полицейские обнаружили у мужчины гранату «Ф-1» без запала.



Он пояснил, что принес гранату в помещение суда с целью проведения обучения правилам обращения с боеприпасами.



Вещественное доказательство работники полиции изъяли и направили на исследование. В ходе осмотра места проживания человека было изъято оружие, патроны и боеприпасы.



По данному факту следственным Шевченковского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.