Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке задержали автоворов (ФОТО)
26.12.2019  09:32   

На Салтовке задержали автоворов (ФОТО)

Благодаря обращению неравнодушного гражданина харьковские патрульные обнаружили трех мужчин, вероятно причастных к краже из автомобилей.


// Патрульная полиция

В ночь на 25 декабря патрульным поступило сообщение о краже из автомобиля на улице Валентиновской.

Заявитель сообщил правоохранителям, что трое неизвестных мужчин подозрительно себя ведут, а именно заглядывают в автомобили. Заявитель также сообщил приметы мужчин.

Для проверки информации патрульные отправились по указанному адресу, где при обследовании территории обнаружили трех мужчин, которые подпадали под описание заявителя. Рядом с ними были сумки с автомобильным аккумулятором, набором ключей и строительным электроинструментом.

Также неподалеку патрульные обнаружили автомобиль «Fiat» с разбитым стеклом.

Для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
19.12 Криминал и происшествия Вора интернет-кабеля задержали с ножом в руках 18.12 Криминал и происшествия Харьковчане поймали рецидивиста, обокравшего авто 18.12 Криминал и происшествия Похитители семечек: воришки украли полтонны продукции (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 