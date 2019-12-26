На Салтовке задержали автоворов (ФОТО)

Благодаря обращению неравнодушного гражданина харьковские патрульные обнаружили трех мужчин, вероятно причастных к краже из автомобилей.
В ночь на 25 декабря патрульным поступило сообщение о краже из автомобиля на улице Валентиновской.
Заявитель сообщил правоохранителям, что трое неизвестных мужчин подозрительно себя ведут, а именно заглядывают в автомобили. Заявитель также сообщил приметы мужчин.
Для проверки информации патрульные отправились по указанному адресу, где при обследовании территории обнаружили трех мужчин, которые подпадали под описание заявителя. Рядом с ними были сумки с автомобильным аккумулятором, набором ключей и строительным электроинструментом.
Также неподалеку патрульные обнаружили автомобиль «Fiat» с разбитым стеклом.
Для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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