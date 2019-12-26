На Пятихатках внезапно умер человек (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 26 декабря Слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 26 декабря Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночной дождь утром должен ослабнуть. В середине дня существенных осадков не предвидится, а ближе к вечеру они возобновятся.