Главная Новости Криминал и происшествия На Пятихатках внезапно умер человек (ФОТО)
26.12.2019  12:49   

На Пятихатках внезапно умер человек (ФОТО)

О мертвом теле сообщили очевидцы.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсети, на Пятикатках - однаружен труп человека.

Подробностей нет.

Скорая на месте, но уже поздно.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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