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26.12.2019  13:31   

Афера на 80 миллионов: мошенниками занялась прокуратура

Начато уголовное производство в отношении должностных лиц, незаконно продавших недвижимое имущество госпредприятия.


//1news.zp.ua
Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство по факту незаконного отчуждения недвижимости государственного предприятия стоимостью более 80 млн. грн. (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
 
В ходе работы на направлении представительской деятельности выявлено, что должностными лицами государственного предприятия совместно с органами, имеющими полномочия на принудительное отчуждение имущества, несмотря на соответствующий мораторий, незаконно продано помещения государственного предприятия, которые расположены в центре Харькова.
 
Рыночная стоимость указанных помещений составляет более 80 млн грн, при том, что их продано на основании долга в 20 раз меньше.
 
Прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление должностными лицами своим служебным положением в интересах третьих лиц, что привело к наступлению тяжких последствий).
 
Кроме того, планируется принятие мер представительского характера о признании недействительными соответствующих договоров купли-продажи недвижимого имущества и возвращения его в собственность государства
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, воровство, харьков
 
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