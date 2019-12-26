26.12.2019 13:31

Афера на 80 миллионов: мошенниками занялась прокуратура

Начато уголовное производство в отношении должностных лиц, незаконно продавших недвижимое имущество госпредприятия.



//1news.zp.ua

Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство по факту незаконного отчуждения недвижимости государственного предприятия стоимостью более 80 млн. грн. (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В ходе работы на направлении представительской деятельности выявлено, что должностными лицами государственного предприятия совместно с органами, имеющими полномочия на принудительное отчуждение имущества, несмотря на соответствующий мораторий, незаконно продано помещения государственного предприятия, которые расположены в центре Харькова.

Рыночная стоимость указанных помещений составляет более 80 млн грн, при том, что их продано на основании долга в 20 раз меньше.

Прокуратурой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление должностными лицами своим служебным положением в интересах третьих лиц, что привело к наступлению тяжких последствий).

Кроме того, планируется принятие мер представительского характера о признании недействительными соответствующих договоров купли-продажи недвижимого имущества и возвращения его в собственность государства