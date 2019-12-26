26.12.2019 14:10

Двое мошенников продали квартиру, пока хозяева были за границей

Местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего и 55-летнего граждан за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины (использование заведомо поддельного документа, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).



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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, двое жителей г. Харькова в конце 2016 года незаконно завладели неприватизированной двухкомнатной квартирой.

Мужчины воспользовались временным отсутствием нанимателей, которые находились за пределами территории Украины, и на основании поддельных документов, предоставленных частному нотариусу, провели отчуждение квартиры от имени псевдособственников в пользу подставного лица, а в дальнейшем - в пользу добросовестного приобретателя.



Общая сумма ущерба вреда, причиненного интересам государства в лице Харьковского городского совета, составила почти 800 тысяч гривен.



Местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины (использование заведомо поддельного документа, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).



Сейчас указанный обвинительный акт находится на рассмотрении в суде. Санкцией ч. 4 ст. 190 УК Украины предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.