Двое мошенников продали квартиру, пока хозяева были за границей

Местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего и 55-летнего граждан за правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины (использование заведомо поддельного документа, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, двое жителей г. Харькова в конце 2016 года незаконно завладели неприватизированной двухкомнатной квартирой.
Мужчины воспользовались временным отсутствием нанимателей, которые находились за пределами территории Украины, и на основании поддельных документов, предоставленных частному нотариусу, провели отчуждение квартиры от имени псевдособственников в пользу подставного лица, а в дальнейшем - в пользу добросовестного приобретателя.
Общая сумма ущерба вреда, причиненного интересам государства в лице Харьковского городского совета, составила почти 800 тысяч гривен.
Местная прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины (использование заведомо поддельного документа, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас указанный обвинительный акт находится на рассмотрении в суде. Санкцией ч. 4 ст. 190 УК Украины предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.
Слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночной дождь утром должен ослабнуть. В середине дня существенных осадков не предвидится, а ближе к вечеру они возобновятся.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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