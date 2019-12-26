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26.12.2019  14:32   

Пьяный водитель сбил насмерть велосипедиста

Авария произошла в Лозовой.


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О ДТП сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.

25 декабря в половине десятого утра на улице Центральной города Лозовой водитель автомобиля «ВАЗ 2103», находясь за рулем в нетрезвом состоянии, совершил наезд на велосипедиста.

От полученных травм 58-летнего мужчина скончался на месте происшествия

Тэги:  дтп, харьков
 
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