Пьяный водитель сбил насмерть велосипедиста

Авария произошла в Лозовой.
О ДТП сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки.
25 декабря в половине десятого утра на улице Центральной города Лозовой водитель автомобиля «ВАЗ 2103», находясь за рулем в нетрезвом состоянии, совершил наезд на велосипедиста.
От полученных травм 58-летнего мужчина скончался на месте происшествия
Слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночной дождь утром должен ослабнуть. В середине дня существенных осадков не предвидится, а ближе к вечеру они возобновятся.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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