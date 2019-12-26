Захват заложницы: женщина поблагодарила за спасение

Соответствующее письмо харьковчанка написала 26 декабря на имя Президента Украины Владимира Зеленского.
Слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночной дождь утром должен ослабнуть. В середине дня существенных осадков не предвидится, а ближе к вечеру они возобновятся.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
влажн.:
давл.:
ветер: