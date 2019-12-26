Главная Новости Криминал и происшествия Захват заложницы: женщина поблагодарила за спасение
26.12.2019  14:42   

Захват заложницы: женщина поблагодарила за спасение

Соответствующее письмо харьковчанка написала 26 декабря на имя Президента Украины Владимира Зеленского.


hk.npu.gov.ua
Напомним, 24 декабря мужчина напал на случайную прохожую и, угрожая ножом, взял ее в заложники.
 
Увидев шоковое состояние потерпевшей, начальник уголовного розыска Немышлянская отдела полиции предложил обменять себя на женщину. Злоумышленник согласился и отпустил ее.
 
При попытке задержания правонарушителя полицейский получил тяжелые ранения. Капитан полиции прооперирован и сейчас находится в реанимационном отделении больницы.
 
«Считаю, что такой поступок является примером мужества, человечности и героизма. Выражаю свою благодарность ему, его родителям за надлежащее воспитание сына, его родным за поддержку, другим работникам полиции, приняли участие в моем освобождении », - отметила в письме женщина.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  захват заложницы, спасение, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 