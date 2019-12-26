26.12.2019 14:42

Захват заложницы: женщина поблагодарила за спасение

Соответствующее письмо харьковчанка написала 26 декабря на имя Президента Украины Владимира Зеленского.



hk.npu.gov.ua

Напомним, 24 декабря мужчина напал на случайную прохожую и, угрожая ножом, взял ее в заложники.

Увидев шоковое состояние потерпевшей, начальник уголовного розыска Немышлянская отдела полиции предложил обменять себя на женщину. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

При попытке задержания правонарушителя полицейский получил тяжелые ранения. Капитан полиции прооперирован и сейчас находится в реанимационном отделении больницы.

«Считаю, что такой поступок является примером мужества, человечности и героизма. Выражаю свою благодарность ему, его родителям за надлежащее воспитание сына, его родным за поддержку, другим работникам полиции, приняли участие в моем освобождении », - отметила в письме женщина.