Подозрительный прохожий пытался скрыться от полиции

Харьковские полицейские обнаружили у гражданина значительное количество наркотического вещества.
Инцидент произошел вечером воскресенья в Холодногорском районе города.
Патрульные обратили внимание на мужчину, который, увидев их, резко изменил направление движения.
Когда правоохранители остановили прохожего, тот заметно нервничал. В результате поверхностной проверки мужчины полицeйские обнаружили в рюкзаке пакет с неизвестным веществом растительного происхождения, пакет с порошкообразным веществом белого цвета и полимерный пакет с неизвестными таблетками, в количестве 9 шт., внешне похожими на наркотические.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.
В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
Слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночной дождь утром должен ослабнуть. В середине дня существенных осадков не предвидится, а ближе к вечеру они возобновятся.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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