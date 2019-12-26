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26.12.2019  15:09   

Подозрительный прохожий пытался скрыться от полиции

Харьковские полицейские обнаружили у гражданина значительное количество наркотического вещества.


// Патрульная полиция

Инцидент произошел вечером воскресенья в Холодногорском районе города.

Патрульные обратили внимание на мужчину, который, увидев их, резко изменил направление движения.

Когда правоохранители остановили прохожего, тот заметно нервничал. В результате поверхностной проверки мужчины полицeйские обнаружили в рюкзаке пакет с неизвестным веществом растительного происхождения, пакет с порошкообразным веществом белого цвета и полимерный пакет с неизвестными таблетками, в количестве 9 шт., внешне похожими на наркотические.

Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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