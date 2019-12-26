26.12.2019 15:09

Подозрительный прохожий пытался скрыться от полиции

Харьковские полицейские обнаружили у гражданина значительное количество наркотического вещества.



// Патрульная полиция

Инцидент произошел вечером воскресенья в Холодногорском районе города.

Патрульные обратили внимание на мужчину, который, увидев их, резко изменил направление движения.



Когда правоохранители остановили прохожего, тот заметно нервничал. В результате поверхностной проверки мужчины полицeйские обнаружили в рюкзаке пакет с неизвестным веществом растительного происхождения, пакет с порошкообразным веществом белого цвета и полимерный пакет с неизвестными таблетками, в количестве 9 шт., внешне похожими на наркотические.



Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.



В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.