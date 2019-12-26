В центре Харькова появился стрелок по птицам (ФОТО)

Харьковчанин убивает пернатых - люди в шоке от жестоксти.
На Сумской появился субъект, стреляющий по птицам.
О чем сообщается в соцсети.
Птицы падают и в жестокой агонии умирают на земле.
Соседи, возмущенные жестокостью, обратились к убийце.
Слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И вы, и окружающие будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
влажн.:
давл.:
ветер: