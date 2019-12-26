Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова появился стрелок по птицам (ФОТО)
26.12.2019  15:26   

В центре Харькова появился стрелок по птицам (ФОТО)

Харьковчанин убивает пернатых - люди в шоке от жестоксти.


//t.me

На Сумской появился субъект, стреляющий по птицам. 

О чем сообщается в соцсети. 

Птицы падают и в жестокой агонии умирают на земле.

Соседи, возмущенные жестокостью, обратились к убийце.

 

Тэги:  убийство, жестокость, харьков
 
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